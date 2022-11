Téléthon 2022 Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais

Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais EUR Téléthon organisé par la Commune du Mas d’Agenais et l’association des Parents d’Élèves.

– Avec la participation du Chœur d’enfants de l’école de musique des Pompons Bleus, des écoles primaires du Mas d’Agenais, de St-Martin de Curton, de Sénestis et de Ste-Foy de Marmande.

– Concert des Pompons Bleus de Tonneins au Profit de AFM Téléthon.

– Buvette

Téléthon organisé par la Commune du Mas d'Agenais et l'association des Parents d'Élèves.

