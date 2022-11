Téléthon 2022 : Gym Volontaire à Pleurtuit Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Téléthon 2022 : Gym Volontaire à Pleurtuit Pleurtuit, 3 décembre 2022, Pleurtuit. Téléthon 2022 : Gym Volontaire à Pleurtuit

Le Clos Clin Salle Le Clos Champion Pleurtuit Ille-et-Vilaine Salle Le Clos Champion Le Clos Clin

2022-12-03 – 2022-12-03

Salle Le Clos Champion Le Clos Clin

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Pleurtuit Organisé par les Gymnastes de Pleurtuit. Salle multisports Le Clos Champion. gymvolontaire035037@egpv.fr Salle Le Clos Champion Le Clos Clin Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Pleurtuit Ille-et-Vilaine Salle Le Clos Champion Le Clos Clin Ville Pleurtuit lieuville Salle Le Clos Champion Le Clos Clin Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Téléthon 2022 : Gym Volontaire à Pleurtuit Pleurtuit 2022-12-03 was last modified: by Téléthon 2022 : Gym Volontaire à Pleurtuit Pleurtuit Pleurtuit 3 décembre 2022 ille-et-vilaine Le Clos Clin Salle Le Clos Champion Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine