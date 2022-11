Téléthon 2022 Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse Catégories d’évènement: Gruchet-le-Valasse

Téléthon 2022 Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse, 2 décembre 2022, Gruchet-le-Valasse. Téléthon 2022 Gruchet-le-Valasse

Rue de l’Abbaye Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye

2022-12-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-03

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye

Gruchet-le-Valasse

Seine-Maritime Gruchet-le-Valasse Des spectacles seront donnés le vendredi 2 décembre dans la salle Claude Laplace de Gruchet-le-Valasse.

20h : La chorale de l’éphémère

