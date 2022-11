Téléthon 2022 – Bressuire Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Téléthon 2022 – Bressuire Bressuire, 1 décembre 2022, Bressuire. Téléthon 2022 – Bressuire

Centre-ville et autres Bressuire Deux-Sèvres

2022-12-01 – 2022-12-04 Bressuire

Deux-Sèvres Dans le cadre du Téléthon, la ville de Bressuire, en collaboration avec les associations et bénévoles, organise plusieurs évènements, activités au Marché des Saveurs, Place Notre-Dame, au Boulordome, Salle Emeraude… tout au long du week-end. Dans le cadre du Téléthon, la ville de Bressuire, en collaboration avec les associations et bénévoles, organise plusieurs évènements, activités au Marché des Saveurs, Place Notre-Dame, au Boulordome, Salle Emeraude… tout au long du week-end. +33 5 49 80 49 80 non-communiqué

Bressuire

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Centre-ville et autres Bressuire Deux-Sèvres Ville Bressuire lieuville Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Téléthon 2022 – Bressuire Bressuire 2022-12-01 was last modified: by Téléthon 2022 – Bressuire Bressuire Bressuire 1 décembre 2022 Bressuire Centre-ville et autres Bressuire Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres