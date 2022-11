Téléthon 2022 Bolbec Bolbec Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Seine-Maritime Bolbec La commune de Bolbec propose des animations pour tous dans le cadre du téléthon.

Côté sport, des minis cours de Fitness de 30min seront dispensés le samedi matin (abdos-fessiers-cuisses, step, zumba, stretching …) – 2€ de don mini/cours. Le dimanche, le mille bornes vous poussera à vous dépasser ! 1km parcouru = 1€ versé à l’AFM Téléthon. Le parcours est adapté aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. Envie de se ressourcer ? C’est possible ! Isabelle vous propose une séance de sophro-relaxation le vendredi 2 décembre à 14h à la MJC. (dons de 2€ minimum) Enfin pour les plus petits, un concours de dessin sur le thème de la couleur se tiendra le samedi 3 décembre de 9h à 16h dans la rue piétonne. Des spectacles raviront les enfants : Le roi lion, La chorale de l’éphémère, les contes cauchois, poinsettia, l’Avare. La commune de Bolbec propose des animations pour tous dans le cadre du téléthon.

