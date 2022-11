Téléthon 2022 Beuzeville-la-Grenier Beuzeville-la-Grenier Beuzeville-la-Grenier Catégories d’évènement: Beuzeville-la-Grenier

Seine-Maritime Beuzeville-la-Grenier Le Téléthon de Beuzeville-la-Grenier réunit de nombreuses animations sous le slogan « Ensemble on continue ». Retrouvez le programme ci-dessous : Vendredi soir :

Déambulation de camion custom, rando nocturne de Rouville à Beuzeville de 10k à 19h30 (inscription sur place, participation de 5€ minimum)

Activité foot en marchant, fluo party pour les enfants et soirée dansante avec restauration rapide disponible. Samedi :

Trail du Canton, animations dans le village, collecte de bouchon pour créer un immense logo « FORCE T », balade à poney, stands camion custom, stand de soupes, puzzle géant, initiation country, vente de liivres, spectacle et conte Cendrillon, feu d’artifice, repas avec animations. Dimanche après-midi :

Grand bal country, restauration rapide et buvette

