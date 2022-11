Téléthon 2022 : animation Home Trainer et Vélo d’appartement Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Les associations et la ville de Pleurtuit se mobilisent pour le Téléthon. Organisé par le Cyclo Club de Pleurtuit, au Super U Pleurtuit. jean.moigne@orange.fr Super U 2, rue des Terres Neuvas Pleurtuit

