téléthon 2022 à touchay

téléthon 2022 à touchay, 11 décembre 2022, . téléthon 2022 à touchay



2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 10h à12h Aïkitaiso gymnastique douce à la salle des fête ( prévoir un tapis) 3€

14h à 15h30 circuit vélo 5.6km autour de Touchay (vélo de route, vtc, vtt ou éléctrique) rdv place de l’Eglise. 3€

16h30 Cinéma à la salle des fêtes. Tarif habituel

18h30 Apéritif à la salle des fêtes 2€

Les sommes récoltées sont intégralement reversées au profit du téléthon Téléthon 2022 à Touchay +33 6 62 62 59 06 ©touchay dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville