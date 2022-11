Téléthon 2022 à Sanguinet Sanguinet, 3 décembre 2022, Sanguinet.

Téléthon 2022 à Sanguinet

Place de la Mairie Sanguinet Landes

2022-12-03 – 2022-12-03

Sanguinet

Landes

Le Téléthon 2022 se déroulera le samedi 3 décembre à Sanguinet.

Des associations se mobilisent également, avant et après cette date, pour vous proposer des animations dont les bénéfices seront reversés à l’AFM.

Programme en cours.

A noter, dès à présent, sur vos agendas :

• Le toro de Fuego, à 18h30, place de la mairie,

• La soirée dansante organisée par les élus, le samedi 3 décembre 2022, à partir de 19h00 à la salle des fêtes.

Au menu : Apéritif, cassoulet et dessert.

Boissons et assiettes de tapas non comprises.

Soirée animée par Cathy et Xavier Kasso.

Sur place, vente de vin blanc, rosé, rouge, crémant

Tarifs :

• 15 € – adultes

• 8 € – enfants de moins de 12 ans

N’hésitez-plus, attention, réservez avant le 26 novembre 2022.

