Téléthon 2022 à Domérat Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Téléthon 2022 à Domérat Domérat, 3 décembre 2022, Domérat. Téléthon 2022 à Domérat

335 avenue Victor Hugo Centre Albert Poncet Domérat Allier Centre Albert Poncet 335 avenue Victor Hugo

2022-12-03 – 2022-12-03

Centre Albert Poncet 335 avenue Victor Hugo

Domérat

Allier Domérat Le Poôle Education Enfance Jeunesse de la Ville de Domérat s’engage et se mobilise en faveur du Téléthon, en partenariat avec les acteurs locaux tels que les commerçants, associations et services municipaux. +33 4 70 64 20 01 Centre Albert Poncet 335 avenue Victor Hugo Domérat

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Domérat Adresse Domérat Allier OTI Vallée du Coeur de France Centre Albert Poncet 335 avenue Victor Hugo Ville Domérat lieuville Centre Albert Poncet 335 avenue Victor Hugo Domérat Departement Allier

Domérat Domérat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domerat/

Téléthon 2022 à Domérat Domérat 2022-12-03 was last modified: by Téléthon 2022 à Domérat Domérat Domérat 3 décembre 2022 335 avenue Victor Hugo Centre Albert Poncet Domérat Allier OTI Vallée du Coeur de France Allier Domérat

Domérat Allier