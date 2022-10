TELETHON 2022 : 5 et 10 KM de Saint Andiol Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Inscriptions en ligne uniquement sur www.nikrome.com jusqu’au 2/12/2022.

Ouvertes pour les catégories à partir de 2006.

Pour les 10km, qualificatif championnat de France, départ prévu à 15h00 du Château. 12€ l’inscription.

Pour la course sur route de 5km départ prévu à 15h05 du Château. 10€ l’inscription.

Licence FFA ou présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. Une autorisation parentale est requise pour les mineurs. Les 5 et 10km de Saint Andiol – 7e édition.

2 courses sur route sont organisées par l’Athletic Club Saint Andiol au profit du Téléthon. +33 6 68 73 60 95 Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol

