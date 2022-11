Téléthon 2022

Téléthon 2022, 3 décembre 2022



2022-12-03 – 2022-12-03 Toute la journée :

Initiation pétanque

Exposition de véhicules anciens tracteurs et véhicules d’auto cross

Baptême Hot Rod sur Citroën U23

(Foyer laïque, club de gym de Badefols et auto cross de Badefols) Toute la journée :

(Foyer laïque, club de gym de Badefols et auto cross de Badefols)

