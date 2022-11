TÉLÉTHON

TÉLÉTHON, 2 décembre 2022, . TÉLÉTHON



2022-12-02 – 2022-12-04 Programme des animations organisées à l’occasion du Téléthon : Vendredi 2 décembre de 14h à 16h : Course solidaire des élèves de l’école élémentaire de Saint-Chinian au stade afin de récolter des dons. Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre à 12h : Vente de livres dans la salle du cloître et dans la mairie par les associations Richesses du Saint-Chinianais et les amis de Notre-Dame Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre : Vente dans la salle du cloître de travaux faits main par l’association Le Fil à la Patch Samedi 3 décembre de 10h à 17h : Vente au local du Secours Catholique, rue Fontaine Valentin, au profit du Téléthon Samedi 3 décembre à partir de 10h30 : Sur la promenade par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Chinian : Tour en camion de pompiers, Vente de peluches, jeu du chamboultout et chaine humaine. Samedi 3 décembre : Randonnée VTT par l’association Vélo Club St Chinianais et randonnée pédestre par l’Amicale des Donneurs de Sang. Départ à 13h30 sur la Promenade Samedi 3 décembre de 14h à 17h : Initiation au Mahjong à la médiathèque par le Club Vent du Sud Riichi A l’initiative de l’association des artisans et commerçants de Saint-Chinian et le l’Association sportive école Jean Moulin, durant cette période des tirelires décorées par les enfants de l’école élémentaire seront mises à disposition dans les différents commerces de Saint-Chinian afin de recueillir des dons. Participation des élèves du collège sur les différentes actions, dans leur établissement, permettant de récolter des dons Les tableaux exposés par Colette Zellhuber à la médiathèque sont en vente au profit du téléthon Bourse aux livres, randonnées pédestres et VTT, initiation et jeux… +33 7 83 15 97 07 dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville