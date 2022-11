TELETHON

TELETHON, 4 décembre 2022, . TELETHON



2022-12-04 – 2022-12-04 Dans le cadre du téléthon toute la matinée sur la place de nombreuses animations: loterie, vente de pâtisserie, tombola…

– 10h marche/course/VTT oenotouristique avec dégustations de produits locaux 5 ou 10 kms (participation 5€)

– 12h paëlla à emporter 7€ la part

– 16h30 grand loto à la salle des fêtes et à 19h du théâtre d'improvisation avec un apéritif dernière mise à jour : 2022-11-18 par

