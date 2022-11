Téléthon, 3 décembre 2022, .

16h30 : vente d'objets réalisés par les enfants organisée par l'APE – ECOLE – CLSH

18h : lancement du Téléthon avec le départ du relais de la course animé par l’Ecole de musique de Montardon – CENTRE ALEXIS PEYRET

Dès 18h : vente de crêpes, boissons, chocolats, porte-clés,… vente et tombola organisées par la section patchwork de l’Amicale Laïque – CENTRE ALEXIS PEYRET

21h : spectacle de danse : Elèves de la section danse de l’Amicale Laïque avec Katia SALABERT et en 1ère partie : Union Gymnique Paloise – THEÂTRE ALEXIS PEYRET

