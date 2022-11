Téléthon

2022-12-03 – 2022-12-03 Après la « balade colorée nocturne », action innovante et qui avait remportée un vif succès en 2021, cette année l’action phare pour le Téléthon, sous le thème de « colore ton Téléthon » sera la « Balade aux lampions » animées de petites surprises le long du circuit de 3 km. Départ à 18 h 30. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant un bulletin d’inscription (3 € par personne), disponible en mairie ou sur le site internet www.serent.fr . Les lampions seront à récupérer à partir de 18 h sur le parvis de la Mairie après validation de votre inscription. Tout public. Accessible en poussette et PMR.

Programme de la journée : 10 h à 12 h : vente de décorations de Noël réalisées par les enfants et brioches du Téléthon confectionnées par la Boulangerie Latté, seront venues par le Conseil Municipal des Enfants (CME) dans le hall de Intermarché et devant la Boulangerie Latté à Sérent. 12 h 30 à 18 h : Challenge de lancers francs aux mi-temps des matchs : 1 € la participation.

Vente de crêpes pendant l’après-midi. 18 h 30 : Balade aux lampions | Sur inscription : 3 € | Circuit de 3 km sur lequel quelques surprises et animations vous attendent ! Places limitées | Bulletins d’inscription disponible en mairie ou en téléchargement sur le site Internet : www.serent.fr | A partir de 18 h : récupération des lampions sur le parvis de la mairie. Dernières inscriptions possibles entre 18 h et 18 h 30

L’organisation du Téléthon a pour but de récolter des fonds pour la recherche de traitement sur les maladies rares. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

