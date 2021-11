Telethon 2021 Trosly-Breuil, 4 décembre 2021, Trosly-Breuil.

Telethon 2021 Trosly-Breuil

2021-12-04 – 2021-12-04

Trosly-Breuil Oise Trosly-Breuil

L’association Artsenfolie vous propose pour le Téléthon

le samedi 04 décembre 2021 à la salle communale de Trosly-Breuil

* De 14h à 15h un cours de Salsa évolutif

* De 15h à 16h un cours de Zumba

* De 16h à 17h spectacle chant et danse avec les enfants de l’association

* De 17h à 18h concert avec le groupe Seven

5€ par activité et tous les bénéfices iront à l’AFM Téléthon

informations au 0667428533

ou assoartsenfolie@gmail.com

L’association Artsenfolie vous propose pour le Téléthon

le samedi 04 décembre 2021 à la salle communale de Trosly-Breuil

* De 14h à 15h un cours de Salsa évolutif

* De 15h à 16h un cours de Zumba

* De 16h à 17h spectacle chant et danse avec les enfants de l’association

* De 17h à 18h concert avec le groupe Seven

5€ par activité et tous les bénéfices iront à l’AFM Téléthon

informations au 0667428533

ou assoartsenfolie@gmail.com

+33 6 67 42 85 33

L’association Artsenfolie vous propose pour le Téléthon

le samedi 04 décembre 2021 à la salle communale de Trosly-Breuil

* De 14h à 15h un cours de Salsa évolutif

* De 15h à 16h un cours de Zumba

* De 16h à 17h spectacle chant et danse avec les enfants de l’association

* De 17h à 18h concert avec le groupe Seven

5€ par activité et tous les bénéfices iront à l’AFM Téléthon

informations au 0667428533

ou assoartsenfolie@gmail.com

artsenfolie

Trosly-Breuil

dernière mise à jour : 2021-11-26 par