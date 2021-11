Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 24310, Brantôme en Périgord Téléthon 2021 : Randonnée gourmande Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: 24310

Brantôme en Périgord

Téléthon 2021 : Randonnée gourmande Brantôme en Périgord, 4 décembre 2021, Brantôme en Périgord. Téléthon 2021 : Randonnée gourmande Cloître de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

2021-12-04 – 2021-12-04 Cloître de l’Abbaye Boulevard Charlemagne

Brantôme en Périgord 24310 Randonnée Gourmande de 10 kms. Départs programmés pour la randonnée gourmande 10h30 / 11h00 / 11h30 devant le cloître de l’abbaye. Prix unique de 15 euros par personne. Places limitées. Règlement par chèque à l’ordre de AFM Téléthon (à envoyer à Mademoiselle Christelle Roussarie Lombraud 24310 Brantôme).

