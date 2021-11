TÉLÉTHON 2021 : RANDONÉE MOTO DANS LES HAUTS CANTONS Bédarieux, 4 décembre 2021, Bédarieux.

TÉLÉTHON 2021 : RANDONÉE MOTO DANS LES HAUTS CANTONS Bédarieux

Samedi 4 décembre

Téléthon 2021 Bédarieux

Amis motards, on vous attend pour une des dernières ballades de l’année…

Dans la joie, la bonne humeur et la générosité !

C’est pour une bonne cause !!!

Randonnée moto dans les hauts cantons

Rendez-vous 8h30 parking de la Poste à Bedarieux

Petit déjeuner offert à Saint Gervais

Repas sur place sur réservation 15€

Renseignements et réservations:

Philippe : 06-87-57-83-12 ou Sophie : 06-62-06-17-96

ou Tino : 06-83-00-39-04

