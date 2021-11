Albi Place du Vigan Albi, Tarn Téléthon 2021 Place du Vigan Albi Catégories d’évènement: Albi

– Les compagnons du devoir et l’association Outil en Main (utilisation de la forge, scie, graveuse laser 3d) – Vente de fouaces par la fédération des boulangers – Vente de compositions florales devant Bouchara – Lions Club Albi (tombola) – Vente d’objet de la boutique du Téléthon – Prise de photo Polaroïd devant le grand sapin par le Lycée Saint Dominique – Vente de ballons dans les cafés et les rues albigeoises – tombola… Madame Julie Rivière 06 21 33 07 38 coordonnera cette journée. Coordinatrice Tarn Nord : madame Florence Clavier 06 59 70 74 55 Cette année le village du Téléthon se déroulera sur la place du vigan côté Pontié le samedi 4 décembre de 8h à 18h, toute la journée il y aura diverses animations. Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

