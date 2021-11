Téléthon 2021 – Moncoutant sur Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre, 3 décembre 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Téléthon 2021 – Moncoutant sur Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre

2021-12-03 – 2021-12-05

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre

Cette année encore, les bénévoles et associations se mobilisent et vous proposent une programme d’activités riche pour afficher la solidarité monsèvrienne.

Venez profiter entre autres des démonstrations des cracheurs de feu sur le marché (une photo de groupe avec des bougies illuminées sera réalisée à 18H30 / possibilité d’acheter votre bougie sur place).

Les sportifs pourront se dégourdir les jambes lors des randonnées pédestres et cyclo et les gourmands se régaleront autour du pot-au-feu (inscription obligatoire).

+33 5 49 72 60 44

Moncoutant-sur-Sèvre

