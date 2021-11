La ferte-saint-aubin Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin Téléthon 2021 « Lumière sur les réussites » Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Vendredi 03 décembre de 9h à 18h une vente de jouets, à 19h30 départ de la Marche des Sorciers et des Lumières et Marathon de la crêpe Samedi 04 décembre de 10h à 17h une vente de jouets, de 10h à 18h Village Téléthon et à partir de 19h Soirée crêpe, restauration rapide et animations (2€ l’entrée à partir de 15ans). L’Association « Tel est ton Combat » à l’occasion du Téléthon 2021 Lumière sur les réussites, propose : Espace Madeleine Sologne Place de la Gare, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

2021-12-03T08:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-03T18:30:00 2021-12-03T19:30:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-04T17:00:00 2021-12-04T19:00:00

