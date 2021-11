Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Téléthon 2021 : les actions des associations du territoire à Ciboure ! Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Téléthon 2021 : les actions des associations du territoire à Ciboure ! Ciboure, 4 décembre 2021, Ciboure. Téléthon 2021 : les actions des associations du territoire à Ciboure ! Salle paroissiale 41 Rue Pocalette Ciboure

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04 19:30:00 Salle paroissiale 41 Rue Pocalette

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Venez découvrir les actions des associations du territoire : à la salle paroissiale

18h : Projection d’un court métrage de Denis Lalanne suivi d’une table ronde en présence de M. Pascal Andiazabal (président de l’association Valentin Hauy) Venez découvrir les actions des associations du territoire : à la salle paroissiale

