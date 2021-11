Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Téléthon 2021 : les actions des associations du territoire à Ciboure ! Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Téléthon 2021 : les actions des associations du territoire à Ciboure ! Ciboure, 4 décembre 2021, Ciboure. Téléthon 2021 : les actions des associations du territoire à Ciboure ! Salle polyvalente Chemin des Barthes Ciboure

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle polyvalente Chemin des Barthes

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Venez découvrir les actions des associations du territoire :

A l’espace polyvalent

à 14h : Démonstration de tissu aérien de Vol’Arte

à 14h45 : Spectacle de Temps Danciel

à 16h30 : Spectacle de Break’in studio

à 17h15 : Concert de l’Estudiantina de Ciboure

Boissons et petite restauration sur place proposées par le Comité des Fêtes

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans / 12 urtetik goiti, osagarri pasea beharrezkoa da

Et à la salle paroissiale

dernière mise à jour : 2021-11-26

