Téléthon 2021 Lagupie

Lagupie Lot-et-Garonne Lagupie 15 15 EUR Soirée musique Tzigane et Flamenco organisée par Lagupie Sport et Loisirs.

– Repas dansant (Inscription avant le jeudi 21 novembre au 06.88.41.38.11).

– Apportez vos couverts. Téléthon 2021.

+33 6 88 41 38 11

– Repas dansant (Inscription avant le jeudi 21 novembre au 06.88.41.38.11).

– Apportez vos couverts. Lagupie Sports et Loisirs

