Téléthon 2021 : La Grande Viraille Beugnon-Thireuil

2021-11-27 – 2021-11-27

Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres Beugnon-Thireuil Samedi 27 novembre, dans le cadre des manifestations au bénéfice du Téléthon 2021, partez pour la Grande Viraille sur un parcours balisé d’environ 13km, avec étapes casse-croûte et animations.

Selon le nombre d’inscriptions, possibilité pour les enfants de participer à la Petite Viraille sur 5km.

Le départ est prévu au Pôle associatif de 11h30 à 13h30

Engagements: adultes 8€, enfants 4€.

