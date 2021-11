La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Téléthon 2021 – Gérard Delahaye en concert La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée Finistère La Feuillée Pour le Téléthon, le comité des fêtes de La Feuillée organise un concert pour petits et grands de Gérard Delahaye, dimanche 5 décembre à la salle polyvalente à 15h30.

Pass sanitaire obligatoire.

Tarif : 3€ (reversé au Téléthon)

