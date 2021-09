Cornebarrieu Cornebarrieu Cornebarrieu, Haute-Garonne Téléthon 2021 Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Téléthon 2021 Cornebarrieu, 21 novembre 2021, Cornebarrieu. Téléthon 2021

du dimanche 21 novembre au samedi 4 décembre à Cornebarrieu

**Dimanche 21 novembre / matinée** **Stand des créations sur le marché de plein vent** Le PAJ et la MLS tiendront un stand sur le marché pour vendre les réalisations créées spécialement pour le Téléthon. **Samedi 4 décembre / 19h00** **Diner spectacle et soirée dansante** Diner-spectacle et soirée dansante organisés par l’association Cornebarrieu Vitalité au profit du Téléthon. _Espace Pierre de Coubertin_ **Tous les bénéfices de ces actions seront reversés à l’AFM -Téléthon.** Organisé par l’association Cornebarrieu Vitalité en partenariat avec les services municipaux Cornebarrieu Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T12:30:00;2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Cornebarrieu Adresse Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Cornebarrieu Cornebarrieu