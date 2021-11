Cauneille Cauneille Cauneille, Landes Téléthon 2021 Cauneille Cauneille Catégories d’évènement: Cauneille

2021-12-03 – 2021-12-04

Cauneille Landes Cauneille 2 Jours au profit du Téléthon.

Vendredi à 20h30 : concours de belote (10€ par équipe)

Samedi :

– 10h00 : Marche pour tous (5€ de participation), départ à la salle des sports

– 11h45 Lâcher de ballons sur la place de la mairie (2€) participation des écoles du RPI

-12h00 : apéritif et repas à la salle des fêtes (12€). Sur réservation avant le 29/11. Sur place ou à emporter.

– 14h00 : rencontres basket-ball de jeunes à la salle des sports

– 20h30 : match séniors garçons championnat régional Cauneille/Ramous-USO 2 La totalité des bénéfices de la journée sera reversée à l’AFM. 2 jours avec des animations au profit du Téléthon.

