Téléthon 2021 Cahors, 4 décembre 2021, Cahors. Téléthon 2021 Espace Valentré Allées des Soupirs Cahors

2021-12-04 – 2021-12-04 Espace Valentré Allées des Soupirs

Cahors Lot Cahors Randonnées, repas, soirée dansante. 14h : inscription randonnées

14h30 : départ randonnées

18h : apéro

19h30 : repas

Venez nombreux pour aider à vaincre la maladie ! Pass sanitaire obligatoire.

14h30 : départ randonnées

18h : apéro

19h30 : repas

21h : soirée dansante pixabay_solidarité

Espace Valentré Allées des Soupirs Cahors

