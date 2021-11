Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Téléthon 2021 – Bressuire Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres Dans le cadre du Téléthon, la ville de Bressuire en collaboration avec les associations et bénévoles organisent différentes manifestations :

Le samedi

– Au marché des saveurs : « 1 fil pour la vie », GEM, les Sauteriaux.

– A la galerie marchande de Carrefour Market : « 1 fil pour la vie ».

– Place Notre-Dame de 14 h à 17 h 30 : CSC, Dé en Bulles, Grimpe, Semelle Tervaise, MCP l’Eperon, MFR Sèvre Europe.

– Château de Bressuire : AJEF, buvette avec la Pétanque bressuiraise.

– Foyer Hérault : Concert de Pretty Helmets (à partir de 2 €) – Pass sanitaire

Le dimanche

– Au boulodrome à partir de 14 h, tournoi en doublette par L’AS pétanque.

