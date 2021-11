Alvignac Alvignac Alvignac, Lot Téléthon 2021 Alvignac Alvignac Catégories d’évènement: Alvignac

Alvignac Lot Alvignac 8 EUR 8 11h, vente et dégustation d’huitres.

14h : randonnées de 4, 8 et 14 km. Casse croute à l’arrivée.

Buvette et snack de 11h à 18h. +33 5 65 38 84 63 téléthon

