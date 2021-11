Évry Place des Droits de l'Homme et du Citoyen Essonne, Évry Téléthon 2021 à Évry, en direct sur France TV Place des Droits de l’Homme et du Citoyen Évry Catégories d’évènement: Essonne

le vendredi 3 décembre à 17:00

**_L’Université d’Évry est pleinement impliquée dans la recherche menée par l’AFM-Téléthon. De nombreuses équipes de ses laboratoires œuvrent chaque jour à faire avance la recherche sur les maladies génétiques._** **_Le projet « Ville initiale »_** **Objectif :** symboliser le soutien de tous au travail mené par l’AFM Téléthon pour mobiliser et trouver des traitements sur les maladies génétiques. Le projet de Grand Paris Sud et de la ville d’Évry-Courcouronnes a été retenu (sur 30 autres projets) pour être l’une des 8 villes emblématiques du défi « Villes Initiales Téléthon » qui composera le mot Téléthon au cours des 30h d’émission en direct sur France Télévisions ! * Thionville * Évry-Courcouronnes * Le Touquet * Eguzon * Tours * Honfleur * Orègue * Nîmes À Evry-Courcouronnes, le projet nécessite 500 personnes pour former un E visible en hauteur car cette performance sera filmée par un drone et retransmise en direct sur France 2.

Le 3 décembre venez participer à une grande chaîne humaine au profit du Téléthon. Cet événement a été sélectionné par France Télévisions pour être retransmis en direct sur l’émission Téléthon. Place des Droits de l’Homme et du Citoyen Place des Droits de l’Homme et du Citoyen – Évry-Courcouronnes Évry Essonne

