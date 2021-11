Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Téléthon 2021 à Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Téléthon 2021 à Colomiers Mairie de Colomiers, 4 décembre 2021, Colomiers. Téléthon 2021 à Colomiers

Mairie de Colomiers, le samedi 4 décembre à 08:00

Venez nous rejoindre sur le marché plein vent de Colomiers de 9h00 à 13h00, pour qu’un jour, ensemble nous puissions dire “c’est gagné”. —————————————————————————————————————————————- **Un jour une action à Colomiers** ———————————- Samedi 4 décembre Participez à nos côtés, à cette extraordinaire aventure humaine en compagnie du Conseil Municipal des Jeunes de Colomiers, ils sont nos ambassadeurs jeunesse pour cette journée. Sur le stand ils partageront leur engagement pour cet évènement solidaire et témoigneront des valeurs de générosité et d’espoir qu’ils portent. Du marché à la rue du centre, des temps forts animés par les associations Columérines vous offriront la possibilité de tester leurs activités tout au long de la matinée : Accroller, Denak Bat, Colom’s Country, Senza Capoeira, Spectambul, Usc basket… Le tirage d’une tombola viendra ponctuer cette manifestation : une TV, un vélo et de nombreux lots offerts par les commerçants du Plein Centre. > Journée Téléthon organisée par L’association Colomiers Accueil en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes Avec le soutien de la Ville de Colomiers et des associations Accroller, Denak Bat, Colom’s Country, Senza Capoeira, Spectambul, Usc basket… Horaires ——– 8h-13h **Détails sur le lieu**: Marché de plein vent Marché de plein vent Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T08:00:00 2021-12-04T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers