Les Moussières Jura Les Moussières EUR Téléski des Moussières – Nocturne : descente aux flambeaux Pendant les vacances de février, tous les mardis à 20h45 , au téléski des Moussières. Descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESF. Niveau 1 ère Etoile Pratique du ski de 19h à 21 h : TARIF 6.50€

