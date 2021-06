Telescope Road Aglaé & Sidonie, 30 juin 2021-30 juin 2021, Marseille.

Telescope Road

Aglaé & Sidonie, le mercredi 30 juin à 20:00

Concert semi accoustique du trio composé par : William Kopecky, basse, fretless Alain Chiarazzo, guitare David Lillqwist, percussions Rock progressif instrumental Après deux passages en duo chez Aglaé & Sidonie, Telescope Road revient en trio avec David Lillqwist aux percussions. Une formule très ouverte qui fait la part belle aux ambiances planantes et à l’improvisation mais peut, aussi, délivrer une musique dynamique par moments. Alain CHIARAZZO Très connu dans la région marseillaise en tant que guitariste et compositeur du groupe QUARTIERS NORD, il a aussi fait partie de Leda Atomica et est à l’origine de nombreuses formations. On peut citer ECLAT, qui a joué un peu partout dans le monde et TELESCOPE ROAD, qui se produit régulièrement à l’étranger. William KOPECKY Américain, installé à Marseille depuis un peu plus de 12 ans, William a une grande expérience musicale (il a joué sur plus que 40 CDs) et une réputation internationale. Depuis son arrivée à Marseille, il partage de nombreux projets avec Alain … SAW, TELESCOPE ROAD… David LILLKVIST Finlandais qui a vécu assez longtemps à Marseille, vit désormais en Suède mais n’hésite pas à retrouver Alain et William pour continuer de partager cette musique, crée en commun qui lui tient à cœur. Il a, lui aussi, une grande expérience musicale. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Petite restauration avant, pendant et après le concert.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫ROCK PROGRESSIF♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T20:00:00 2021-06-30T23:00:00