Télescope ? Episode 01 : Raison d’être et entreprises à mission. Quel avenir pour les entreprises ? —————————————————————————————————- Pour ce 1er épisode, nous explorons la raison d’être des entreprises et leurs engagements en faveur de l’intérêt général. Est-il possible de créer ou diriger une organisation sans écrire sa mission ? Une entreprise peut-elle se développer sans considération de ses impacts sociétaux ? Comment aligner l’intérêt de son entreprise avec l’intérêt général ? Une mission est-elle un slogan ? L’engagement : nouveau buzzword sans fondement ou tendance de fond ? Pour répondre à ces questions et aux vôtres, nous vous donnons rendez-vous avec : * Jean-Luc Robischung, Directeur du Crédit Mutuel Sud-Est * Augustin Boulot, Directeur général de BLab France * Octavie Vericel, Dirigeante et Fondatrice de Quovive, co-fondatrice de l’association Les Entreprises à mission Lyon AURA * Seb de Lavison, fondateur de Solustone ### À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT H7 lance un nouveau format événementiel : Télescope. Une webTV prospective destinée à explorer les dynamiques qui métamorphoseront les entreprises demain. Avec le télescope, notre objectif est de porter notre regard loin et de percevoir les premières lueurs des tendances de fond. Avec plus de 120 start-up hébergées et accompagnées depuis notre ouverture en avril 2019, nous sommes les témoins privilégiés des mutations entrepreneuriales. Chaque entrepreneur.e de notre communauté porte la volonté de transformer un secteur de l’économie, de révéler de nouveaux usages, de bâtir des modèles économiques inédits ou encore de créer des organisations inclusives au management réinventé. Nous souhaitons aujourd’hui explorer ces signaux faibles et les décortiquer à la loupe de notre télescope. Nous vous proposons chaque trimestre une émission dédiée à une tendance majeure qui transformera durablement les entreprises.

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T14:00:00 2021-06-29T15:30:00