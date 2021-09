Téléphone moi Théâtre de Thalie, 21 janvier 2022, Montaigu-Vendée.

**Théâtre** **Découverte** **A partir de 12 ans** **Durée : 1h30** Une cabine téléphonique, 3 époques. Février 45 : Madeleine rencontre Léon, leur folle histoire d’amour marque le point de départ d’une lignée aux secrets funestes. Avril 1981 : Louis, inapte à la vie de famille, vit dans une cabine téléphonique, reclus dans ses mensonges. Mars 1998 : A 27 ans, Léonie fuit le réel et se réfugie dans les paradis artificiels. Quel est le lien qui les unit? Les récits s’entremêlent, passant d’une époque à une autre, pour résoudre une à une les énigmes de cette famille construite sur les secrets et les mensonges. Après le très fort “Mangez-le si vous voulez”, la Compagnie Fouic théâtre explore les liens familiaux perdus que l’on cherche à sauver, la recherche des origines. Un spectacle fort, où la fatalité laisse la place à une nouvelle figure, plus flamboyante et porteuse d’espoir, celle du sujet libre, capable d’échapper au joug de sa destinée. _Par la compagnie Fouic Théâtre_ _Texte : Jean-Christophe Dollé_ _Mise en scène : Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé_ _Avec : Solenn Denis, Clotilde Morgiève,_ _Stéphane Aubry et Jean-Christophe Dollé_ _Scénographie et costumes : Marie Hervé_ _Dispositif sonore : Soizic Tietto_ _Lumières : Nicolas Priouzeau_ _Effets magiques : Arthur Chavaudret_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 21 € Réduit : 16 € Abonné adulte : 18 € Abonné jeune : 13 €

Une cabine téléphonique, trois époques. Trois personnages fragiles, abimés par la vie, qui se mentent pour se protéger. Un spectacle fort sur la recherche de ses origines.

