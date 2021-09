Téléphone-Moi – Cie F.O.U.I.C. / Clotilde Morgiève & Jean-Christophe Dollé La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 23 mars 2022, Nevers.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mercredi 23 mars 2022 à 20:00

Dans la seconde moitié du vingtième siècle, on assiste à l’éclosion puis à la mort des cabines téléphoniques, partie de notre territoire affectif commun. Nous suivons ici l’histoire d’une famille sur trois générations, avec pour point commun leurs moments secrets dans une cabine, au fil de différentes époques. Février 1945 : Au milieu du fracas des bombes, Madeleine, héroïne de la résistance, rencontre Léon dans une cabine téléphonique. Cette folle histoire d’amour foudroyée par la guerre, est le point de départ d’une lignée marquée par un funeste secret. Avril 1981 : Leur fils Louis, la quarantaine, inapte à la vie de famille, a élu domicile dans une cabine téléphonique. Il y a organisé sa vie recluse, vivant de mensonges auxquels il finit par croire lui-même. Mars 1998 : À 27 ans, Léonore sa fille, éclabousse le quotidien de sa fantaisie. Fuyant le réel, elle se réfugie dans les paradis artificiels. Son seul lien avec le monde est une cabine téléphonique où elle se réfugie parfois très tard, pour raconter à qui veut l’entendre ses histoires qui illuminent la nuit. Au gré des élections présidentielles et des coupes du monde de football, des grands moments de liesse populaire ou des jingles publicitaires qu’on a tous fredonnés, les récits s’entremêlent d’une époque à l’autre et nous amènent à résoudre une à une les énigmes de ces trois générations, construites sur les secrets et les mensonges. En fait, tous fragilisés et abîmés par la vie, ces personnages s’aiment sans parvenir à se le dire. À travers cet appel au secours, Téléphone-moi questionne la transmission intergénérationnelle, la quête de vérité et le besoin viscéral de communiquer.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

La compagnie F.O.U.I.C. propose avec humour et sensibilité un hymne au dialogue et à la transmission.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:45:00