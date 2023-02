TELEPHOMME TRIBUTE TELEPHONE CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA, 11 février 2023, LA CHAPELLE D ARMENTIERES.

TELEPHOMME TRIBUTE TELEPHONE CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LE CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA (1-1092686) présente : ce spectacle. TÉLÉPHOMME, ce sont 4 musiciens d’horizons différents réunis autour d’un même but : Célébrer les heures de gloire du plus grand groupe de rock français des années 80 : TÉLÉPHONE. De « La Bombe Humaine » à « New York Avec Toi » en passant par les incontournables « Cendrillon » et « Çà, c’est Vraiment Toi ». L’esprit rock et l’énergie de TÉLÉPHOMME vous emmèneront assurément dans « Un Autre Monde » le temps d’une à deux heures de spectacle !Réservation pour personnes à mobilité réduite par téléphone au : 03.20.46.65.31.

CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA LA CHAPELLE D ARMENTIERES 331, Route Nationale Nord

