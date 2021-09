Genève Urgence Disk Records Genève Telepaths /swe / psyche-pop-noise Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Urgence Disk Records, le lundi 20 septembre à 18:30

Trio made in Suede de psyche-rock à découvrir de toute urgence ? Vida Vojić – guitar & vocals Hanna Magdalena Gödl – bass Sheik Anorak – drums https://telepathsss.bandcamp.com/ Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

2021-09-20T18:30:00 2021-09-20T19:30:00

