Repas conté et chanté Telenn Saint-Brieuc, 3 décembre 2023, Saint-Brieuc.

Repas conté et chanté Dimanche 3 décembre, 12h30 Telenn 22€

L’association DOEO vous invite à son repas chanté et conté annuel

qui aura lieu le 3 décembre 2023, à 12h30, à la salle du Ti ar Vro – l’ôté / Telenn, rue du Légué à Saint Brieuc.

Cette année nous innovons. Le repas sera préparé par un traiteur et servi dans les locaux de Telenn qui met sa salle à notre disposition pour l’évènement.

Nous avons choisi un trateur qui propose une formule avec:

– plusieurs petites entrées variés,

– plat viande et riz cantonné, la viande et le riz sont séparé

– plusieurs petits desserts variés

Le tout avec un esprit cuisine du monde mais bien adapté au goût de chez nous.

Le prix du repas est de 22€, apéritif, une boisson et café compris.

Pour réserver son repas, Vous pouvez nous le faire parvenir par retour de mail ou par courrier à l’adresse indiquée sur le bulletin disponible ici. Il est possible de payer les repas sur place. Merci de nous faire part de votre participation le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation, et avant le 27 novembre, date limite pour l’inscription.

Telenn 138 rue du legué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://deouipenouap.wordpress.com/ »}] [{« link »: « https://deouipenouap.wordpress.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T12:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2023-12-03T12:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

repas chant

DOEO