Avrigney-Virey Haute-Saône Avrigney-Virey 8 EUR Un homme, seul, hanté par des

voix imprécises, mène une enquête

obsessionnelle. Il collecte des traces,

sonores ou mnésiques, pour recomposer

quoi? Le puzzle de son passé ? Un récit

fondateur? Sa propre identité ? Sait-il

seulement ce qu’il cherche? Il cherche.

Il poursuit, tenace, incapable de renoncer

au besoin de comprendre, à la soif de savoir,

au plaisir minutieux de collecter d’infimes

détails qui, c’est certain, composent

sa vérité profonde. Mise en scène de Céline Cohen –

Avec Régis Goudot – Création sonore

et musicale de Mathieu Hornain et Wilfried

Tisseyre – Costumes de Louise Yribarren –

