Télémaque – en quête du fils, 9 juin 2022, .

Télémaque – en quête du fils

2022-06-09 – 2022-06-09

Jeudi 9 juin à 20h

Texte et mise en scène de Céline Cohen – avec Régis Goudot Création sonore et musicale : Mathieu Hornain et Wilfried Tisseyre – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Compagnie Voraces – Toulouse.

Un home, seul, hanté par des voix imprécises, mène une enquête obsessionnelle. Il collecte des traces, sonores ou mnésiques, plus ou moins documentées, mais disséquées et répertoriées avec soin…

Pour recomposer quoi ? Le puzzle de son passé ? Un récit fondateur ? S a propre identité ? Sait-il seulement ce qu’il cherche avec une telle ferveur ? Il cherche. La quête du fils – ou du père – qu’il a, a eu, aurait, est, était, serait, l’empêche d’aller vers la seule chose qu’il vise pourtant: un avenir lumineux, campé sur des racines solides. La base est incertaine… tout flanche. Mais il poursuit, tenace, incapable de renoncer au besoin de comprendre, à la soif de savoir, au plaisir minutieux de collecter d’infimes détails qui, c’est certain, composent sa vérité profonde.

“Comment tourner la page du passé pour ouvrir sur le présent ? Une façon de répondre à cette question est: par un acte de volonté.” Daniel Mendelsohn

