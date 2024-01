Télémaque Château de Versailles Versailles, mercredi 19 juin 2024.

Télémaque Tragédie lyrique en cinq actes et un prologue sur un livret de Simon-Joseph Pellegrin, créée à l’Académie Royale de Musique à Paris en 1714. Mercredi 19 juin, 20h00 Château de Versailles De 41 à 119€

Début : 2024-06-19T20:00:00+02:00 – 2024-06-19T22:20:00+02:00

Fin : 2024-06-19T20:00:00+02:00 – 2024-06-19T22:20:00+02:00

Au bout du monde sur l’île mythique d’Ogygie, alors que Neptune déchaîne la tempête, Calypso tente de séduire un jeune et beau naufragé du nom de Télémaque. Le fils d’Ulysse répondra-t-il aux charmes dangereux de la nymphe ? Résistera-t-il à la haine d’Adraste ?

Après Sémiramis, Les Ombres continuent d’explorer l’œuvre fascinante du musicien mousquetaire André-Cardinal Destouches

On découvre dans Télémaque et Calypso l’efficacité dramatique propre à Destouches, et toujours ce soin de privilégier dans ses récits la « vivacité du débit » et le naturel de la déclamation. L’œuvre fait également écho à son attachement pour Louis XIV, alors en fin de vie, avec une grande chaconne monumentale avec couplets et chœurs de près de quatre cents mesures, hommage à la tradition héritée de Lully.

Distribution

Sylvain Sartre, direction musicale

Isabelle Druet

Antonin Rondepierre

Emmanuelle de Negri

David Witczak

Hasnaa Bennani

Marine Lafdal-Franc

Adrien Fournaison

David Tricou

Orchestre Les Ombres

Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles (Fabien Armengaud, direction artistique)

Coproduction Centre de musique baroque de Versailles | Centre culturel de rencontre d’Ambronay| Ensemble Les Ombres

Partition réalisée par Sylvain Sartre et Julien Dubruque pour les éditions du Centre de musique baroque de Versailles

Recomposition des parties manquantes par François Saint-Yves

L’ensemble Les Ombres est en résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay dans le cadre du dispositif de « résidences croisées » du Centre de musique baroque de Versailles

Ce programme fait l’objet d’un enregistrement pour le label Château de Versailles Spectacles et d’une captation pour Culturebox. Il sera diffusé sur France Musique le 21 octobre 2023 à 20h.

Projet « En scène ! », concert réalisé avec la participation d’étudiants des conservatoires supérieurs français dans le cadre de leur partenariat de formation et d’insertion professionnelle

