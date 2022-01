Telemann rencontre l’Amérique Latine Marseille 9e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 9e Arrondissement.

8 12 Répertoire pour flûte et guitare avec Danilo de Luca (flûte) et Daniel Marx (guitare)



– 1er Partie

Ph Telemann – Sonata in fa mineur TWV 41: f1 « Getreuer Musikmeister » (12’)

(Triste, allegro, andante, vivace)

De Falla – Sept chansons populaires espagnoles (11’)

Hoover – Winter sprint pour flûte solo (4’30)

Beeftink – Flamenco. Fantasia pour flûte solo (5’)



– 2e Partie

Ph Telemann – Fantasia pour guitare solo (Vivace, andante, vivace, presto) (9’)

Piazzolla – Tango « Café 1930 » (7’)

Piazzolla – Loque vendra (3’50)

Ph Telemann – Sonatina in la mineur TWV 41: a4 (9’)

(Andante, allegro, andante, presto)

Rendez-vous à la Magalone pour un répertoire flûte et guitare.

