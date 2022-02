Télémagouille Théâtre de la Gobinière, 27 février 2022, Orvault.

Horaire : 14:00

Gratuit : non 11 € adulte / 7 € moins de 18 ans Réservation obligatoire (pas de billetterie sur place) : zerodeconduite44

Théâtre comique. Qui a dit « Rien ne sert de courir, il faut arriver à point ? » Marie Josée PERREC ? Pourrez-vous citer 15 positions du Kama Sutra commençant par un C ? Non ? Alors venez assister aux tournages, et aux coulisses, de notre grand jeu quotidien de tous les jours « Tout le monde en culture ».Vous y retrouverez bien entendu votre immense championne, qui tient la dragée haute à tous nos condidats depuis plus de 26 semaines, et détient le record du nombre de participations et de gains à l’émission !Face à elle, de nouveaux candidats tenteront de détrôner celle qui nous surprend chaque soir par sa grande érudition, sous l’oeil aiguisé et le verbe acéré de votre présentateur vedette. Tout public à partir de 9 ans Production : Zéro de Conduite

Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/