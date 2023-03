Echappées Baie – Enquête au télégraphe Télégraphe de Chappe Saint-Marcan Saint-Marcan Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2023-07-01

Ille-et-Vilaine Saint-Marcan . Un complot se trame autour du télégraphe. Suivez les indices et répondez aux énigmes pour retrouver à temps qui se cache derrière cette manigance. Durée : 1h30, horaire sur réservation Programme complet des Echappées Baie en téléchargement ci-dessous Télégraphe de Chappe La Masse Saint-Marcan

