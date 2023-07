Visite commentée et démonstration de fonctionnement TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Marcy Catégories d’Évènement: Marcy

Rhône Visite commentée et démonstration de fonctionnement TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Marcy, 16 septembre 2023, Marcy. Visite commentée et démonstration de fonctionnement 16 et 17 septembre TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Participation 2€ / Visiteur adulte (enfant = gratuit) Télégraphe CHAPPE à Marcy, pays Beaujolais des Pierres Dorées, Visite commentée et démonstration. Restauration intégrale en 2022. TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 265, Route de Montezain 69480 MARCY Marcy 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://cotetour.fr Découverte de la télégraphie optique inventée par Claude Chappe (1763-1805) – Visite commentée et démonstration de fonctionnement du mécanisme, tout récemment restauré du Télégraphe Chappe de Marcy. Parkiing gratuit – Salle d’Animation Rurale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Association Côté Tour Détails Catégories d’Évènement: Marcy, Rhône Autres Lieu TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Adresse 265, Route de Montezain 69480 MARCY Ville Marcy Departement Rhône Lieu Ville TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Marcy

TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Marcy Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcy/