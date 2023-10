[Conférence UPT] Quelles alternatives à Netflix? Avant-gardes bariolées de la diffusion cinématographique en ligne Télécom Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

cinématographique en ligne Jeudi 18 janvier 2024, 14h30 Télécom Saint-Étienne Tarif unique: 20€ pour l’année Quelles alternatives à Netflix ? Avant-gardes bariolées de la diffusion cinématographique en ligne, par Jacopo RASMI, Faculté Arts, Lettres, Langues, 18 janvier 2024 Les conférences Université pour Tous: Les jeudis, de 14h30 à 16h30,

du 5 octobre 2023 au 27 juin 2024

(hors vacances scolaires)

Amphithéâtre, Télécom Saint-Étienne,

25 Rue Dr Rémy Annino,

42000 Saint-Étienne Plus d’infos:

maisonducampus.roanne@univ-st-etienne.fr

04 69 45 10 51

Télécom Saint-Étienne 25 rue du Dr Rémy Annino, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

2024-01-18T14:30:00+01:00 – 2024-01-18T16:30:00+01:00

